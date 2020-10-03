Çan Gençlik Kalespor: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Arzu Uzatöz, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Ellen Braga, Emine Arıcı, Ana Paula Borgo, Thais Souza, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilan Yaşar, Simay Gazi, Elif Boran)

Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Jordan Thompson, Chiaka Ogbogu, Sladjana Mirkoviç, Melis Durul (Melisa Memiş, Hande Baladin, Tijana Boskoviç, Elif Şahin, Yasemin Güveli)

Setler: 19-25, 21-25, 14-25

Süre: 77 dakika (27, 27, 23)