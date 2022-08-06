Can dostuyla huzurevinde hayatı paylaşıyor

Puki'nin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Tuzcu, "Buraya gelirken 4 yaşındaydı. Şimdi 10 yaşına geldi. Puki yaşadığım Akçakoca'da da meşhur. Hep benimle beraberdi. İnsanlara zararı olmaz. İnsanları korur. İki evladım var, üçüncüsü de Puki. Canım ciğerim o benim, evlat gibi yani" dedi.