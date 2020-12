HABERTURK.COM

Şarkıcı Can Bonomo, 'Yine Karşılaşırsak' isimli yeni teklisini Can Saban yönetmenliğinde kliplendirdi. Söz ve bestesi kendisine, düzenlemesi Can Saban'a ait olan 'Yine Karşılaşırsak' şarkısı için kamera karşısına geçen Can Bonomo, klipteki performans sahneleri ve tarzı ile beğeni topladı.



Pandemi döneminde alınan özel izinle İstanbul sokaklarında çekimleri tamamlanan klipte, senaryo gereği 10 tonluk su kamyonuyla yollar ıslatıldı.



Görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel'in üstlendiği klipte, Can Bonomo'nun yakın arkadaşları Eda Zamanpur ve Ferhat Zamanpur oyunculuklarıyla yer aldı. Bonomo'nun yeni klibi, tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yerini aldı.