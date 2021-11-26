Can Bonomo'dan 'Dağ'

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Ünlü şarkıcı Can Bonomo, 'Dağ' isimli yeni teklisini dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü ve müziği Bonomo'ya ait olan Dağ’ın düzenlemesi Can Saban imzası taşıyor.

Kliple ilgili konuşan Saban, "Zaman, mekan, değişim, satır satır yok olmak gibi kavramları çok da abartmadan anlatmaya çalıştık. Caravaggio'dan esinlendiğimiz ışık tasarımını sevgili görüntü yönetmenimiz Murat Tuncel ile uygulamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kayıt, mix ve mastering'i The Fatlab'de Ali Rıza Şahenk tarafından yapılan parçanın kapak görseli, Can Bonomo imzası taşıyor.

Bonomo'nun yeni şarkısı 'Dağ' tüm dijital platformlarda yerini aldı.