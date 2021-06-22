"BABA OLMAK ÇOK BAŞKA BİR DUYGU"

Nisan ayında Karayel'den ilk çocuğunu kucağına alan 34 yaşındaki oyuncu, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullandı.