Can Bonomo'dan 'Gazapistan'

HABERTURK.COM

Söz ve müziği Can Bonomo'ya, düzenlemesi ise Can Saban'a ait olan "Gazapistan" adlı şarkının kayıtları Ali Rıza Şahenk'in sahibi olduğu stüdyoda yapıldı. Kapak illüstrasyonu da yine Can Bonomo imzası taşıyor.

Klibin yönetmenliğini, Bonomo'nun daha önceki neredeyse tüm klip çalışmalarının da yönetmenliğini yapan ve aynı zamanda birlikte çalıştığı müzisyen dostu Can Saban üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel yaptı. Klipte Can Bonomo'ya ekip arkadaşları ve aile dostları da eşlik etti.

Bonomo'nun "Gazapistan" isimli yeni teklisi bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.