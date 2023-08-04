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        Haberler Müzik Can Bonomo'dan 'Ağla Şimdi Sonsuza Kadar' - Magazin haberleri

        Can Bonomo'dan 'Ağla Şimdi Sonsuza Kadar'

        Can Bonomo, yeni şarkısı 'Ağla Şimdi Sonsuza Kadar'ı dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkıcı, "Eski, yeni bu şarkıda kendinizi bulmanız dileğimle..." sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 11:45
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        Can Bonomo'dan 'Ağla Şimdi Sonsuza Kadar'
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        Can Bonomo, sözü ve müziği kendisine ait yeni şarkısı 'Ağla Şimdi Sonsuza Kadar'ı müzikseverlerle buluşturdu.

        "MODERN HAYAT MARATONUNA AYAK UYDURAMAYANLARIN DA ŞARKILARI OLMALI"

        Can Bonomo, yeni şarkısı 'Ağla Şimdi Sonsuza Kadar' ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: Her şeyin gitgide küçüldüğü, hızlandığı ve sivrildiği modern hayat maratonuna ayak uyduramayanların da şarkıları olmalı. Elinde cep telefonuyla imkan ve olanakları bir daha görmemek üzere aşağı kaydırmaktan sıkılan, oturduğu yerde yorulmayı reddeden insanlar da müzik olarak hatırladıkları şeyleri dinleyebilmeliler. Romantik insanların ağrı kesicisi nostalji değil midir? Hadi hayatımızın nasıl bu hale geldiğini hatırlamak için geçmişe gidelim. Eski, yeni bu şarkıda kendinizi bulmanız dileğimle...

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        #Can Bonomo
        #Ağla Şimdi Sonsuza Kadar
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