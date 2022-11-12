Yeni albüm hazırlığında olduğunu söyleyen şarkıcı, "Çalışmalara devam ediyorum. 12 şarkılık bir albüm yapacağım" dedi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Can Bonomo, Ortaköy'de oğlu Roman ile birlikte görüntülendi. Güzel havanın tadını çıkartan baba-oğul, keyifli dakikalar geçirdi.

Bonomo, konuyla alakalı, "Pandemiden dolayıydı bence o. İnsanlar stüdyoya girmek istemiyordu. Ben albümcüyüm" şeklinde konuştu.

Single yerine albüm tercih eden Can Bonomo'ya albüm maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı şarkıcıların single tercih etmesini hatırlattı.