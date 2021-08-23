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Can Bonomo: Baba olmak muazzam bir mutluluk - Magazin haberleri

Can Bonomo: Baba olmak muazzam bir mutluluk

Önceki gün sahne alan Can Bonomo, konser öncesi gazetecilerle sohbet etti. 4 ay önce oğlu Roman'ı kucağına alarak baba olmanın sevincini yaşayan ünlü şarkıcı, "Oğlumu büyütüyorum. Çok şükür, maşallah. Muazzam bir mutluluk baba olmak. Buraya geldim şimdi ama aklım hala evde" dedi

23.08.2021 - 07:29 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Can Bonomo, önceki akşam bir alışveriş merkezinde sevenleriyle buluştu. İki saat boyunca sahne aldığı konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Bonomo, kendisini dinlemeye gelenlere keyif dolu bir an yaşattı.

  • "İNSANIN BACAKLARI TİTRİYOR"

    Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelerek, kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Can Bonomo, "17 aylık süre zarfı sonrası tekrardan sahnelerdeyiz. Hiç kolay olmadı, bacakları titriyor insanın o kadar zamandan sonra sahneye çıkınca." dedi.

  • "MUAZZAM BİR MUTLULUK"

    4 ay önce oğlu Roman'ı kucağına alarak baba olan ünlü şarkıcı, "Oğlumu büyütüyorum. Çok şükür, maşallah. Muazzam bir mutluluk baba olmak. Buraya geldim şimdi ama aklım hala evde." ifadelerlerini kullandı.

  • "BANA BENZİYOR"

    Can Bonomo, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi." şeklinde konuşmuştu.

  • "HİÇ SIKILMAYACAĞIM BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞIM GİBİ..."

    Karayel, Bonomo ile ilişkisini, "Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi..." sözleriyle anlatmıştı.

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