"Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyası ilgi görüyor

Derneğin Şube Başkanı Berat Satıoğlu tarafından İl Genel Meclisi toplantı salonunda, kampanya hakkında bilgilendirme yapıldı. Programda Kastamonu Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Pınar Başbilen ve personelin yazdığı mektuplar Satıoğlu'na teslim edildi.
Berat Satıoğlu, yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun en çok şehit veren illerden biri olduğunu söyledi.
Kampanya kapsamında mektupların 15 Aralık Salı gününe kadar derneğe gönderilmesini isteyen Satıoğlu, "Tarihimizde Milli Mücadele'de nasıl kayıtsız kalmadıysak bu dönemde de 'İki devlet bir millet' sloganıyla Dağlık Karabağ'da verilen mücadeleye destek olmak adına, yine buradan fitili ateşleyelim, 81 şehre ulaşan bir kampanya başlatalım istedik. Geniş kitlelere ulaşmak ve Kastamonu'nun duyarsız kalmadığını göstermek adına sizlerin desteklerinizi istiyoruz." diye konuştu.
Satıoğlu, ilgi gören kampanya sonrasında mektupların Azerbaycan Büyükelçiliğine teslim edileceğini belirterek, "Ayrıca bu mektupları derleyip, bir kitap haline getirmeyi arzu ediyoruz. Sizlerin desteğiyle bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.
Pınar Başbilen ise müdürlük olarak kampanyaya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.
Kendilerinin de mektup yazarak kampanyaya katıldıklarını anlatan Başbilen, "Bu tür çalışmaların daha da fazlalaşmasını temenni ediyorum. Müdürlük olarak hepimiz arkanızdayız." ifadelerini kullandı.
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