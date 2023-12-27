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        Haberler Gündem Güncel Can Ataklı'ya adli kontrol talebi

        Can Ataklı'ya adli kontrol talebi

        Sosyal medya hesabından şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:17
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        Can Ataklı'ya adli kontrol talebi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili söylemleri nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı.

        DHA'nın haberine göre Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın

        Bürosu savcılığında ifade verdi. Can Ataklı adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

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        #son dakika
        #Can Ataklı
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