Çamurlu pistten dünya şampiyonluğuna



Muhsine Gezer ve Sevim Demircan, isimlerini birkaç yerel basın dışında hiçbir ulusal medya kanalında duymadık ve hangi başarılara imza attıklarını ne yazık ki bilmiyoruz. Onlar sessiz sedasız ülkemize dünya çapında ödüller kazandıran iki dünya güzeli genç kız.

Onlar Türkiye’nin 'özel' sporcuları. Özel sporcu, 8 yaş ve üzerinde öğrenme güçlüğüne sahip ve herhangi bir spor branşıyla amatör ve profesyonel (Lisanslı) olarak uğraşan bireylere deniyor.

Muhsine Gezer

16 yaşındaki Muhsine Gezer, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) ve Uluslararası Engelliler Spor Federasyonu (INAS) tarafından düzenlenen gençler atletizm ve salon atletizm şampiyonalarında 4 dünya birinciliği, 3 dünya ikinciliği 1 dünya üçüncülüğü, 5 Avrupa birinciliği, 5 dünya ikinciliği ve 2 adet Avrupa üçüncülüğü olan büyük başarılara imza atmış bir özel sporcu.

Sevim Demircan

Sevim Demircan ise 19 yaşında, 1 dünya birinciliği, 1 dünya üçüncülüğü ve 1 dünya 5’inciliği ile birlikte, 2 Avrupa birinciliği ve 3 Avrupa üçüncülüğü bulunun bir diğer başarılı özel sporcumuz.

İMKANSIZI BAŞARIYORLAR

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden tüm dünyaya isimlerini duyuran bu iki genç kız, 2015’den beri Burhaniye Belediyesi'ne ait tek atletizm pistine sahip statta zor koşullarda antrenman yapıyor.

Onlarla birlikte 8 özel sporcu ve diğer 6 sporcunun kullandığı pist uluslararası standartlara sahip bir pist değil. Muhsine ve Sevim yıllardan beri kışın çamurlu, yazın tozlu olan bu pistte bin bir zorluklarla dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyorlar.

Bu iki başarılı sporcunun formaları, özel beslenme destekleri, özel koşu ayakkabıları bazı gönüllü spor severlerin desteğiyle karışlanıyor. Antrenörleri Deniz Erenoğlu’nun da çabalarıyla bir imkânsızı başarıyorlar.

Öyle ki pistin tartan olmamasından dolayı büyük sıkıntılar yaşayan genç sporcuların bir soyunma kabinleri bile mevcut değil.

ANTRENMAN İÇİN YOL 3 SAAT



Bir atlet için çok büyük bir öneme sahip olan bir tartan pistin, kaplaması yumuşak, ergonomik olmasıyla birlikte uluslararası standartlara uygun, granül ve polimer malzemelerden yapılan kauçuk esaslı bir kaplamaya sahip olması gerekiyor.

Muhsine Gezer ve Sevim Demircan, Burhaniye Belediyesi tarafından tahsis edilen şu an kullandıkları pist ne yazık ki, bu özelliklerin hiç birine sahip değil. Yıllar içinde kazanılan ödüllere rağmen pistte hiçbir düzeltme ve bakım da yapılmamış. İşin kötüsü zaten çok eski olan stat bu yıl kapatılıp yerine ufak büfelerin olduğu bir parka çevrilecek. Belediyenin inşasına başladığı yeni statta ise tartan pist projeye dâhil edilmemiş. Hatta stat projesinde toprak bir pist bile bulunmuyor.

Ülkemize dünya şampiyonalarında altın madalyalar kazandıran bu şampiyon gençlerin yeni başarılara imza atmak için hazırlanacakları bir pistleri yakın bir zamanda olmayacak.

Muhsine Gezer, Berlin'de ülkemizi temsil etti.

Tartan piste sahip en yakın yer ise Burhaniye’ye 1.5 saatlik mesafede olan Balıkesir’de.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarında kaynaştırma öğrencisi olarak eğitimlerine devam eden 8 özel sporcunun, okul sonrası gece gündüz idman yapabilmeleri için en yakın mesafede olan 1.5 saat uzaklıktaki piste gitmeleri isteniyor. Yani okuldan çıkıp 1.5 saat mesafedeki Balıkesir’e gidip antrenmanlarını yapıp tekrar 1.5 saatlik yolu geri dönmeleri gerekiyor. Bu koşullarda, hem okulu hem sporu bir arada götürebilmeleri de mümkün görünmüyor.



NE OLACAK BU ŞAMPİYON GENÇLER?

Türlü imkânsızlıklar içinde çalışan bu başarılı özel sporcuların yakın bir zamanda, antrenman yapabilecekleri bir pistleri olmayacak. Şu an mevcut olan statta futbol oynandığı günlerde dağ tepe buldukları her yerde idman yaptıklarını söyleyen antrenör Deniz Erenoğlu, “Kötü olan pistimizin uluslararası standartlara getirilmesi ve düzenlenmesi için çaba harcarken, şimdi de elimizde olan tek pistimizde alınmakta. Bize gösterilen yeni yapılacak stadın planlamasına ne yazık ki pist eklenmemiş. Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Bu yıl sonunda artık bir pistimiz de olmayacak. Dünyada ve Avrupa’da büyük başarılara imza atmış bu gençlerimizin akıbeti ne olacak biz de bilmiyoruz” diyerek yetkililerden yardım istiyor.

Özel sporcuların 40 yaşına kadar atletizm sporunu devam ettirebildiklerini söyleyen Erenoğlu, dünyada çok sayıda özel sporcunun ilerlemiş yaşlarına rağmen altın madalyalar kazandığını vurgulayarak, “Eğer bu gençler antrenman yapabilecekleri bir pist bulamazlarsa önümüzdeki sene teker teker bu spora veda edecekler, belki de önümüzdeki senelerde Türkiye’ye kazandırabilecekleri yeni başarıları ülkemiz adına kaçıracağız” diye konuştu.