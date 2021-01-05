Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ara transferde imzaları peş peşe attırıyor. Fabio Borini, Andrea Bertolacci ve Emre Çolak'ın ardından 2 yeni transfer daha açıklandı.

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi kiralık olarak, Rosenborg'dan Eggen Hedenstad'ı ise bonservisiyle transfer etti.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, ikinci başkan Serkan Hurma'nın katıldığı törenle Hedenstad'ın sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Ülkesinin Stabaek takımındaki görevinin ardından Almanya'nın Freiburg ekibine transfer olan Hedenstad, ayrıca Alman kulüplerinden Braunschweig ve St. Pauli forması giydi.

Hedenstad, son olarak Norveç ekiplerinden Rosenborg'un kadrosunda yer aldı.

Bu arada Hedenstad'ın yanı sıra daha önce transferi açıklanan Andrea Bertolacci sağlık kontrolünden geçti.