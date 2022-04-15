Barcelona ile Eintracht Frankfurt dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanşında İspanya'da karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Katalan ekibi, Eintracht Frankfurt kulübüne sadece beş bin kişilik bilet ayırmıştı. Alman ekibi ise Camp Nou'ya eşi benzeri görülmemiş bir çıkarma yaptı.

79 bin 468 kişilik stadın çevresinde 30 bini aşkın Eintracht taraftarı olduğu İspanyol basınınca gün boyunca aktarılırken stat yavaş yavaş dolmaya başladığında da her şey netleşti. Mücadeleyi Camp Nou'da en az 20 bin Eintracht taraftarının izlediği belirtilirken bazı iddialara göre Frankfurt ekibinin yaptığı bu 'Truva' 30 bini aşkın durumda.

DEPLASMAN DEĞİL KENDİ EVLERİ GİBİ!

Tribünlerde yerlerini alan Eintracht taraftarları, takımlarıyla uyumlu beyaz tişörtleri giyerken maçın ilk düdüğünden itibaren büyük destek verdiler. Alman ekibi 90 dakika sonunda turu 3-2'lik skorla atlarken mücadelenin ardından da Camp Nou'da taraftarıyla bu durumu kutladılar.

XAVI'DEN MAÇ SONRASINDA AÇIKLAMA

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez maçın sonunda yaptığı açıklamada atmosfere dikkat çekti. Başarılı çalıştırıcı "Atmosfer bize yardımcı olmadı. Sanki final maçı gibi tribünler yarı yarıyaydı. Kulüp neler olduğunu kontrol etmeli. Bizim açımızdan yanlış bir hesap olduğu açık" ifadelerini kullandı.