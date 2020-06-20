Cammu Keşmir’deki partiden Hint hükümetine "eyalet ve özel statü" çağrısı

AA

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetiminin geçen yıl 5 Ağustos’ta Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti birlik toprağı olarak ikiye bölmesinin ardından bölgenin en eski partisi JKNC tarafından yapılan ilk açıklamada, Hint hükümeti tarafından alınan kararların iptal edilmesi istendi.

Açıklamada, BJP hükümetinden, bölgenin eyalet olarak yeniden tanımlanması ve özel statüsünün yeniden düzenlenmesi talep edildi.

Bölgede kalıcı barış ve refah için eyalet genelindeki taraflarla koşulsuz bir diyalog kurulması gerektiği belirtilen açıklamada, hükümet bakanları tarafından yapılan son açıklamalarda BJP’nin konuya ilişkin duruşundaki değişikliğin fark edilebilir olduğu kaydedildi.

Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları ve Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı Nitin Gadkari, Hindistan’ın gücünün genişlemeden gelmediğini vurgulayarak, ülkenin şiddet değil barış istediğini aktarmıştı.

JKNC Sözcüsü İmran Nabi Dar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin konuyla ilgili duruşunu açık hale getirdiğini ifade etti.

Dar, partinin geçen sene gözaltına alınan siyasetçilerin ve çalışanların serbest bırakılmasından sonra Cammu Keşmir meselesinin konuşulabileceğine ilişkin tutumunu hatırlatarak, "Üst düzey liderlerin çoğu serbest bırakıldı ve bu sebeple açıklama bugün yapıldı." dedi.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.