Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Ömer Abdullah 8 ay sonra serbest bırakıldı

AA

Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, Twitter'dan eski Başbakan Abdullah'ın gözaltı sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Abdullah'ın PSA kapsamında 4 Ağustos'ta birlikte gözaltına alındığı babası, eski başbakanlardan Faruk Abdullah da 11 gün önce serbest bırakılmıştı.

Aralarında Mehbuba Müfti'nin de bulunduğu çok sayıda siyasetçinin ise gözaltı süresi devam ediyor.

Ülkede tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler iki yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'nci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.