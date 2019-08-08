Cammu Keşmir - Hindistan'ın eyaletin özel statüsünü kaldırma kararı başkent Delhi'de protesto edildi

08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan'ın, ülkenin nüfusunun çoğu Müslüman tek eyaleti Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararı sonrası başkent Delhi'de protesto gösterileri düzenlendi. Kaygılı Keşmirliler, Pakistan'da da protesto gösterileri düzenliyor.
Hindistan, kararı öncesi Cammu Keşmir'in dünyayla iletişimi kesmişti. Eyaletten 3 gündür haber alınamiyor.
Delhi'deki kalabalık protesto gösterisine katılanlar arasında, bazı muhalefet partilerinden politikacıların yanısıra Pazar gününden bu yana dış dünya ile telefon ve internet iletişimi dahil tüm bağlantısı kesilmiş olan bölgedeki ailelerinden haber alamayan çok sayıda kaygılı Keşmirli de vardı.
Protestocular bölgeye uygulanan kuşatmanın ve iletişim karartmasının derhal kaldırılmasını talep eden pankartlar taşıdılar.
Hindistan Pazartesi günü Cammu Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırma kararı almıştı.
Delhi yönetimi, Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü veren 370'inci maddesini kaldırdıktan sonra bölgeyi iki farklı idari yapıya bölmeyi planlıyor.
Statüsü Hindistan ile Pakistan arasında uzun yıllardır anlaşmazlık konusu olan Keşmir'de gösteriler ve çatışmalar yaşandığına ilişkin haberler var.
Şimdiye kadar bir kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu haberleri de geldi. Ancak bölgeye uygulanan iletişim ambargosu nedeniyle haber almakta güçlük çekiliyor.
Bu arada daha önce Hindistan yanlısı tutum almış bir çok Keşmirli politikacının da ev hapsinde tutulduğu bildiriliyor.
Hindistan'ın Keşmir ile ilgili adımı Pakistan'da da öfkeli gösterilere ve hükümetin sert tepkisine yol açtı.
Pakistan Başbakanı İmran Khan, Hindistan'ın kararına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gitmek de dahil her zeminde mücadele edeceğini söyledi.
Khan bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi ve Hindistan'ın bölgede bir etnik temizliğe girişmesinden kaygı duyduğunu kaydetti.
Bu arada Hindistan yönetimi altındaki Keşmir, özerkliğin kaldırılması kararından bu yana üç gündür dış dünyaya kapalı.
Gerek Hindistan gerek Pakistan, Himalayalar bölgesindeki Keşmir'in tamamının kendi egemenliği altında olması gerektiğini savunuyor ama her iki ülke de Keşmir'in bir kısmını kontrol ediyor.
Keşmir, Pakistan'ın bağımsızlığından bu yana, bölgenin Hindistan ve Pakistan yönetimi arasında bölünmesi ve Çin'in de bir kısmını almasından beri, Hindistan ve Pakistan arasında bir gerilim kaynağı.
Keşmir'de Hindistan'ın kontrolü altında altında bulunan Cammu Keşmir eyaleti, Cammu ve Keşmir Vadisi olmak üzere iki bölgeyi kapsıyor.
Hindistan'ın kontrolü altındaki Keşmir Vadisi'nde nüfusun yüzde 95'i Müslüman.
Cammu bölgesinde ise nüfusun yüzde 66'sını Hindular, yüzde 30'unu ise Müslümanlar oluşturuyor.
Keşmir'in Hindistan yönetimi altındaki kısmında onlarca yıldır devam eden ayrılıkçı mücadelede binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan komşusu Pakistan'ı, kendi yönetimi altındaki topraklarda yürütülen bu isyanı desteklemekle suçluyor.
Pakistan ise kendi kaderini tayin etmek isteyen Keşmirlilere sadece moral ve diplomasi desteği verdiğini bunun dışında bir yardım sağlamadığını söylüyor.
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