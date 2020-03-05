AA

Cammu Keşmir'deki çatışmalar eğitime zarar veriyor



- Geçen yıl Hint hükümeti tarafından özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan bu yana ilk defa 25 Şubat’ta yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci neredeyse 7 ayın ardından ders başı yaptı - Cammu Keşmir'de ders kayıplarını telafi etmek için ilkokullarda akademik gün sayısı 180'den 200'e, ortaokullarda 210 güne çıkarıldı - Cammu Keşmirli 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Muhammed Hamza: - "İlk defa annemin ders notlarımla değil güvenliğimle ilgilendiğini gördüm"

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan çatışma ve kısıtlamalar, çocukların eğitimine de büyük darbe vurdu.

Geçen yıl özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan bu yana ilk defa 25 Şubat’ta yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci neredeyse 7 ayın ardından dersbaşı yaptı.

Cammu Keşmirli 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Muhammed Hamza, hükümetin tüm eğitim kurumlarının kapatılmasına karar verdiği sırada sınava hazırlandığını söyledi.

Hamza, matematik problemleriyle boğuşurken bir anda kaos ve belirsizliğin ortasında kaldığını ifade ederek "İlk defa annemin ders notlarımla değil güvenliğimle ilgilendiğini gördüm." dedi.

Okulunun enkaz haline döneceğini düşündüğünü ifade eden Hamza, telekomünikasyon kısıtlamaları sebebiyle arkadaş veya akrabalarıyla iletişim kuramadıklarını söyledi.

- Aileler güvenlik sebebiyle çocuklarını okula göndermedi

Bölgedeki güvenlik endişesi sebebiyle aileler, çocuklarını okullara göndermeyi reddetti.

Bölgedeki belirsizlikler nedeniyle çocuğunu okula gönderemeyen Şahina Ahter, yaptığı açıklamada, "Dünyanın hangi bölgesinde aileler çocuklarını böyle bir durumda okula gönderir?" dedi.

Cammu Keşmir'de hükümet, 5 Ağustos'ta aldığı kararın ardından iki defa okulların açıldığını duyurmuş ancak aileler güvenlik sebebiyle çocuklarını göndermemişti.

- Eğitime ara vermelerine rağmen öğrencilerin notları iyi

Cammu Keşmirli çocuklar, çatışma ve belirsizlik durumuna rağmen sınavlarda başarı elde ettiler. Son kurul sınavlarında öğrencilerin yüzde 70'inin iyi notlar aldığı belirtildi.

Cammu Keşmir Sivil Toplum Koalisyonu (JCCS) direktörü ve aktivist Hürrem Parvez, yaptığı açıklamada, eğitim kayıpları telafi edilemese de çocukların artık "daha dayanıklı" olduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Muhammed Yunus Malik, çocukları okullarda görmenin memnuniyet verici olduğunu dile getirerek çocukların geleceklerini güvence altına almak istediklerini kaydetti.

Cammu Keşmir'de ders kayıplarını telafi etmek için ilkokullarda akademik gün sayısı 180'den 200'e, ortaokullarda 210 güne çıkarıldı.

Bölgede en son 2016'da Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Burhan Wani'nin öldürülmesinin ardından yaşanan huzursuzluk sebebiyle eğitim kurumları 8 ay kapalı kalmıştı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.