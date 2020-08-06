Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağını andıran Kovid-19 kısıtlamaları

Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının yıl dönümü sebebiyle 4-5 Ağustos’ta sokağa çıkma yasağı ilan eden ve daha sonra söz konusu yasağın kaldırıldığını açıklayan Cammu Keşmir yönetimi, Kovid-19 dolayısıyla ulaşıma, halkın hareket özgürlüğüne ve ticari faaliyetlere kısıtlama getirdi.
Güvenlik güçleri çok sayıda yol ve köprüye bariyer ve dikenli tel yerleştirirken, market ve iş yerleri kapalı kaldı. Bölge sakinleri, polis yetkililerinin oluşturdukları kontrol noktalarında durduruldu.
Çok sayıda Cammu Keşmirli, kendilerini kontrol noktalarında durduran güvenlik güçlerinin "sokağa çıkma yasağının sürdüğünü" söylediğini aktardı.
Cammu Keşmirli İşfak Ahmet, yaptığı açıklamada, "Gerçek olan şu ki biz acımasız bir kuşatma altındayız ve bu kuşatma şu anda bir yaşında." dedi.
Eski eyalet Başbakanı Ömer Abdullah, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyelerinin bir araya gelip kutlama yapabildiğini ancak kendilerinin bölgede ne olup bittiğine dair bir araya gelip tartışamadıklarını bildirdi.
Abdullah, BJP'nin iki yüzlülük sergilediğini kaydetti.
- Cammu Keşmir’e yeni vali
Öte yandan, 4 Ağustos’ta beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini duyuran Cammu Keşmir Valisi Girish Chandra Murmu’dan boşlan koltuğa BJP’li eski milletvekili ve Bakan Yardımcısı Manoj Sinha atandı.
Bürokrat olan Murmu’nun aksine yeni vali, politikacıların arasından seçildi.
Murmu, 31 Ekim 2019’da Cammu Keşmir Valisi olarak atanmıştı.
- Cammu Keşmir'in özel statüsü 1 yıl önce kaldırıldı
Hindistan yönetimi, 5 Ağustos 2019'da nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, kendine ait bayrağı ve kimliği bulunan Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmış, 31 Ekim 2019'da eyalet yönetimini lağvederek merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırmıştı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını yeni bir toprak ele geçirilmiş gibi lanse eden Hindistan yönetiminin çıkardığı yeni yasalarla Hindu nüfusun Keşmir'e yerleştirilmesini teşvik ederek, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığı belirtiliyor.
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