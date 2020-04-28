Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

AA

Yetkililer, Kulgam bölgesinde direnişçiler ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 6 sivil yaralandı.

Dünyanın birçok bölgesinde hayatı durma noktasına getiren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen bölgede çatışmalar devam ediyor.

Son 4 ayda en fazla ölümün gerçekleştiği nisan ayındaki çatışmalarda 25 direnişçi, 9 güvenlik görevlisi ve 1 sivil hayatını kaybetti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.