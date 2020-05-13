Cammu Keşmir'de bir sivil öldürüldü

AA

Hint basınında yer alan haberlere göre, Budgam bölgesinde güvenlik güçleri kontrol noktasına hızla yaklaştığı iddia edilen bir araca ateş açtı.

Olayda yaralanan Peer Mehrajudin isimli Cammu Keşmirli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kurbanın babası Ghulam Nabi Shah ise oğlunun kontrol noktasına aracını sürmediğini, güvenlik kuvvetlerinin önce onu durdurduğunu ve daha sonra ateş ettiğini kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Mehrajudin'in öldürülmesinin ardından Budgam'da yerel halk ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Yüzlerce kişi, "Hindistan git, geri git" şeklinde sloganlar atarak, güvenlik görevlilerine taş ve sopa fırlattı.

Güvenlik güçleri de gruba göz yaşartıcı gaz ve bilye atarlar ile müdahale etti. Çıkan olaylarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Bölgede mobil internet hizmetleri önleyici tedbir olarak askıya alındı.

Cammu Keşmir'de Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Riyaz Naiku'nun 6 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başlayan protesto ve çatışmalar günlerce sürmüştü.

Naiku, Cammu Keşmir'de 2016 yılında öldürülen Hizbul Mücahidin lideri Burhan Vani'nin yerine geçmişti. Hint yetkililer, Naiku'yu örgüt adına bölgede güvenlik kurumlarına saldırılar planlamakla suçluyordu.

- Vani'nin ölümünün ardından bölgede tansiyon yükselmişti

Keşmirli direnişçi Vani'nin, 8 Temmuz 2016'da Hindistan kuvvetleriyle girdiği çatışma sırasında öldürülmesinin ardından bölgede 5 ay süren büyük çaplı protesto eylemleri yapılmıştı.

Hint güvenlik güçlerince 100'e yakın sivilin öldürüldüğü gösterilerde, 10 bin kişi yaralanmış, binlerce kişi hapse atılmıştı. Yaralanan yaklaşık 4 bin kişinin güvenlik güçlerinin plastik mermileri nedeniyle gözünü kaybettiği belirtilmişti. Öte yandan, gösteriler sırasında 2 polis memuru öldürülmüştü.