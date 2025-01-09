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        Rize'de "17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" düzenlenecek

        Rize'de, "17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" organize edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:50
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        Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali
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        Rize'de, "17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" organize edilecek.

        Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, gazetecilere, geleneksel hale gelen festivalin bu yıl 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

        İki gün sürecek festival için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Altun, "Ulusal ve yerel sanatçılar konser verecek. Ayrıca festival kapsamında yarışmalar ve kültürel etkinlikler yapacağız" dedi.

        Ömer Altun, herkesi festivale davet etti.

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