Çamlıhemşin'de kaya düşme riskine karşı yamaçlara çelik ağ örülüyor

AA

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, gazetecilere, ilçe merkezinin kurulduğu bölgenin sarp arazi yapısına sahip olduğunu söyledi.

Yol kenarları başta olmak üzere kaya ya da hafriyat düşme riski olan alanlara profesyonel dağcıların desteğiyle çelik ağ örme çalışması başlattıklarını belirten Haşimoğlu, Karayolları ekiplerinin yolu beton bariyerlerle çevirdiğini aktardı.

Haşimoğlu, yamaçtan düşen kayalar nedeniyle geçmişte olumsuz olaylar yaşadıklarına işaret ederek, "Karayollarının çalışmalarıyla tehlikeyi en aza indirme gayretindeyiz. Kaya parçası düşme olasılığı olan 8 bin metrekarelik alanı çelik ağlarla örmeye başladık. Kaya ve odun düşmesinin önüne geçilecek." dedi.

Çalışmaları profesyonel dağcıların yürüttüğünü kaydeden Haşimoğlu, "Dağcılar iplerle sarkarak kayaların üzerindeki bitkileri, ağaçları, oynayan kayaları temizliyor. Kayalara çelik ağların takılacağı delikleri açıyor. Hava şartlarına bağlı olarak çalışmalar tamamlanacak." diye konuştu.

Başkan Haşimoğlu, halkın en önemli şikayet konularından olan taş düşme riskinin, çalışmayla ortadan kaldırılmış olacağını ifade etti.