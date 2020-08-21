İzmir Bornova'da, edinilen bilgiye göre, kan donduran kadın cinayeti, gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 5218. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Serkan D. ile sosyal medya üzerinden tanışan Ceyda Yüksel, katil zanlısının evine geldi. Birlikte alkol aldıkları ileri sürülen ikili, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra evden cam kırılma sesi duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KOLU KOPMA NOKTASINA GELDİ
İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ceyda Yüksel'in vücudundaki cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının bir kolunun kopma noktasına geldiği öğrenildi. Olayla ilgili Serkan D. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
4.00 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, HATIRLAMADI
Gözaltına alınan Serkan D.'nin yapılan ilk alkol testinde 4.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Zanlının ilk ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve olayın gerçekleştiği akşam bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini söylediği öğrenildi. Zanlının olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bir şey hatırlamadığını ve sebebini bilmediği bir tartışmadan dolayı Ceyda Yüksel'in camın üzerine düşmüş olabileceğini söylediği aktarıldı.
'KASTEN ÖLDÜRMEKTEN' TUTUKLANDI
Ayrıca şüphelinin Ceyda Yüksel'in yaralanmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine kendisinin haber verdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Serkan D. emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahsın çıkarıldığı mahkemece "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandığı öğrenildi.
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