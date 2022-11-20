Camiye diye çıktı, parkta ölü bulundu

Konya'da, sabah namazına gitmek için evden çıkan Yüksel Kılınç (58), parkta ölü bulundu.

Olay, saat 08.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Uçurum Sokak'taki Kosova Parkı içerisinde meydana geldi. Yüksel Kılınç (58), sabah namazına gitmek için evinden çıktı. Yakınları, namaz saati geçmesine rağmen eve dönmeyen Yüksel Kılınç'ı aramaya çıktı.

Kılınç'ı cami yakınındaki parkta baygın halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yüksel Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kılınç'ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.