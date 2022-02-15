Camın sürdürülebilirlikteki önemine dikkat çekti

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre sürdürülebilirliğin öneminin her geçen gün daha çok fark edildiği ve benimsendiği bir atmosferde camın sürdürülebilir toplumların gelişimdeki rolüne dikkat çekmek amacıyla 2022 yılı firmanın da önemli katkılarıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Uluslararası Cam Yılı” ilan edildi. 2022 yılı boyunca dünya çapında gerçekleştirilecek farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerini kapsayan Uluslararası Cam Yılı’nın açılışı 9-11 Şubat tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler binasında yapıldı. Şişecam, Uluslararası Cam Komisyonu (ICG) tarafından düzenlenen ve dünya cam sektörünün önde gelen temsilcilerinin katıldığı etkinlikte ana sponsorlar arasında yer aldı. Kapanış konuşmasını Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın yaptığı etkinlikte Şişecam Cam Teknolojileri Direktörü İlkay Sökmen de Şişecam bilim insanları tarafından geliştirilen inovatif ürünler ve bu ürünlerin sağlıktan tarıma birçok sektöre sunduğu katkılarla ilgili bir sunum yaptı.

“Uluslararası Cam Yılı”nın açılış etkinliğinin kapanış konuşmasını yapan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, geçmişten bugüne medeniyetlerin gelişimine ve insan hayatına değer katan camın sürdürülebilirliğe odaklı özellikleriyle geleceğin de en stratejik malzemelerinden olacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün dünyada cam denince akla gelen birkaç şirketten biri olan Şişecam, bundan 86 yıl önce, 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu ve direktifi ile kurulmuştur. O gün genç bir Cumhuriyetin sanayi temelli kalkınma hamlelerinin en somut girişimlerinden olan Şişecam, yıllar içerisinde değer yaratan büyümesini sürdürmüş, global ölçekte güçlü bir şirkete dönüşmüştür. Bugün faaliyetlerimizi 14 ülkeye yaygınlaştırmış bulunuyoruz. Bir yandan yarattığımız değerlerin gururunu yaşarken bir yandan da gelecek kuşaklar için değişen ve derinleşen sorumluluklarımızı taşıyoruz.”

Camın tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığını, cam üretiminin modern insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden ve ana destekçilerinden biri olarak görüldüğünü belirten Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Cama dair algı son 2 yüzyılda çığır açan inovasyonlarla son derece gelişti. Cam teknolojisinde sağlanan ilerleme, modern toplumun mimari, ulaştırma, ilaç, enerji, iletişim, tarım ve görüntüleme teknolojileri gibi kritik alanlardaki temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu. Geleneksel kullanımıyla zaten vazgeçilmez olan camın eşsiz şeffaflık, şekillendirilebilirlik, sertlik, düşük maliyet, bulunabilirlik ve sürdürülebilirlik özellikleri ile gelecekte de birçok farklı ve yeni uygulamanın temel bileşeni olacağına şüphe yok” dedi.

2019 yılında başlayan küresel salgın ile dünyanın yepyeni bir döneme girdiğini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yüzde 100 ve sonsuz kez geri dönüştürülebilen cam gibi bir materyale sahip olmak, insan neslinin en önemli şanslarından biridir. Bu vesileyle, camın pandemi döneminde Şişecam tarafından geliştirilen, cam yüzeylerde virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block antimikrobiyal kaplama teknolojisi gibi inovatif ürün ve teknolojilerle insanlığın her alandaki mücadelesine omuz verdiğini hatırlamak gerekir. Camın sonsuz gelişim potansiyeli gelecekte de camın ne derece önemli bir konuma sahip olacağının kanıtı niteliğindedir. Cam sektörünün paydaşları olarak hepimizin görevi, gelecek yolunda camın ikamesi olmayan katkılarını girebileceği her alana ulaştırmak ve fayda alanını artırmaktır.”

Şişecam’ın dünyada camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olmanın getirdiği sorumlulukların farkında olduğuna ve doğanın, dünyanın birçok farklı yerinden çalan alarm seslerine kulak tıkamanın mümkün olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyanın bugün döngüselliği ancak %8,6 oranında yakalayabildiğini ve camın döngüselliği ile bu açıdan en büyük fırsatlara sahip malzeme olduğunu söyledi. Kırman sözlerine şöyle devam etti: “Camın kullanıldığı her alandan geri kazanımını hedeflemek, gezegenimizin iklim değişikliği ile mücadele konusundaki en önemli fırsatları arasındadır. Cam mirasını, toplumların ve gezegenimizin değişen sorunları ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmiş olduğumuz BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dayalı 2030 sürdürülebilirlik ‘Carefornext’ stratejimiz, ‘gezegeni koruyan’, ‘toplumu güçlendiren’ ve ‘yaşamı dönüştüren’ odaklarımız doğrultusunda ileriye taşımaya devam ediyoruz. Yine stratejimizin önemli bir odağı olan ‘Yaşamı Dönüştür’ iddiamız çerçevesinde; gezegenimizin ve toplumların değişen ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir çözümlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Mevcut ürünlerimizi yaşam döngüsü analizine dayalı çalışmalar ile geliştirmek, sürdürülebilirlik hedeflerimizin önemli bir parçası olacak. Cam, yapısı ve katma değerli özellikleri sayesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na doğrudan hizmet eden muazzam bir çeşitlilik ve zenginlik barındırıyor. Kullanım fazında enerji camlarına yönelik çözümler, rüzgâr türbinlerine girdi oluşturan cam elyaf tedariği ve low-e camlara geçişin teşvik edilmesine kadar pek çok çalışmayı bu amaçlarla yürütüyoruz. İleri düzeyde fırın kontrol teknolojileri, camın tekrar döngüye kazandırılması, yenilenebilir kaynaklardan tesislerimizde öz tüketim odaklı elektrik üretimi ve yenilikçi fırın teknolojileri üzerinde yoğun Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi gibi birçok alanda adımlar atıyoruz. Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamaya dayalı bilim temelli hedef belirleme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.”

'İNSANLIĞA VE GELİŞİME HİZMET'

Attıkları adımlarla ekosistemi korumak, güçlendirmek ve dönüştürmek için cesaretle sorumluluk aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam’ın 2022 yılının BM tarafından Uluslararası Cam Yılı ilan edilmesi konusunda gösterdiği yoğun çabanın temelinde de bu anlayış ve sorumluluk duygusu yatıyor. Dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu konumundaki ICG’nin etkin bir üyesi olan Şişecam '2022 BM Uluslararası Cam Yılı' hedefini en başından beri desteklemiş ve destek çalışmalarını tüm paydaşları nezdinde sürdürmüştür. Şişecam, yıl boyunca cam üzerindeki küresel odağın büyümesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Dünyanın gelişim ihtiyaçlarına cevap verirken ondan eksiltmeyen, geçmişten bugüne insanlığın en büyük yardımcılarından olmuş cam gibi özel bir malzemenin gelişiminde öncü rol üstleniyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Camı sadece bir iş alanı olarak değil aynı zamanda insanlığa ve ekonomik kalkınmaya hizmet olarak görüyoruz. Yüksek istihdam sağlayan, birçok sektörün gelişiminde kritik rol oynayan cam sektöründe faaliyet gösteriyor olmanın haklı itibarını taşıyoruz. Bu vesileyle dünyanın her yerinde sıcağa yakın çalışan işçiden fırın tasarlayan mühendise, camın gelişimi için proje üreten akademisyenlerden önemini vurgulayan derneklere kadar, camın gelişimine ve dönüşümüne katkı sunan her paydaşa hepimiz adına teşekkür etmek istiyorum. İnsanlık tarihi biraz da insanın temas içinde olduğu araçlarla şekillenir. Bu doğrultuda camın insan aklının, dilinin ve kültürünün gelişmesindeki önemli payına dair farkındalığını da artırmak için doğru bir zamandayız. Biz hem insanlığın hem de sektörümüzün insan hayatına yapacağı katkıya öncülük etme sorumluluğunu almaya devam etmekte kararlıyız. Gelecek nesillere cam gibi sürdürülebilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi ve bu konuda Şişecam olarak gereğini yapmaktan asla kaçınmayacağız” ifadelerini kullandı.