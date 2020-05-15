Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kanal 7 ekranlarından canlı olarak yayımlanan bir programa video konferans sistemiyle katıldı.
Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, camilerin cemaatle namaza açılmasıyla ilgili gelen soru üzerine Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını, süreci takip ettiklerini, normalleşme süreci içerisinde öngörülen bir tarih olarak 12 Haziran'ın belirlendiğini kaydetti.
Camilerde cemaatle namaz kılınamaması nedeniyle üzgün olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:
"Milletimizin biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Hakikaten yüreğim sızlıyor. Camileri boş gördüğümüz zaman adeta kahroluyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki 'Bir kişinin ölümüne sebep olmak sanki bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir kişiyi kurtarmak da bütün insanları kurtarmak gibidir.' buyuruyor Rabb'imiz. Müslümanlar olarak bu süreçte daha çok dikkatli, daha çok sabırlı olmamız gerekiyor. Sağlığı ön plana çıkararak bu sabırla inşallah en kısa zamanda camilerimize kavuşmak, Cuma namazları camilerimizde kılmak nasip olur, şu an hem tedbir hem tevekkül hem de dua ile hareket etmemiz gerekiyor."
- "Bayramın güzelliğini yaşayalım"
Kadir Gecesinin önemine değinen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indiği bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan hayırlı çok değerli bir gecedir. O gecenin bir insanın 80 yıllık ömrüne bedel sevaplarla dolu bir gece olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni özellikle Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışarak ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmeye karar vererek geçirebileceğimiz bir gecedir. Tövbe istiğfarla, ibadetlerle, tefekkür ve tezekkür ederek bu geceyi idrak etmemiz gerekiyor."
Bayram namazının da kılınmasının şu an için mümkün olmadığını aktaran Başkan Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam alemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla, dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım." ifadelerini kullandı.
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