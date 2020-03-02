Camilerde Mehmetçik için dua edildi

AA

Niğde'de de sabah namazı vaktinde tüm camilerde kahraman Mehmetçikler için Kuran'ı Kerim okunup, dua edildi.Kendirli Camisi'nde namaz öncesi İmam Hatip Kazım Yalçın tarafından Fetih suresi okundu.

Daha sonra İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık tarafından Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yapılan duaya vatandaşlarda eşlik etti.