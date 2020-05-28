Camilerde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - NİĞDE

AA

Niğde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler camilerin yanı sıra semt pazarları ve açık otoparkta da dezenfeksiyon çalışması yaptı.Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüs sürecinde camilerde belirli aralıklarla dezenfekte çalışması yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:"29 Mayıs öncesi de sosyal mesafe korunarak cemaatle namaz kılınmasına uygun olan camilerimizi ve ibadet yapılacak alanları yine bu süreçte dezenfekte ediyoruz. Namaz kılınacak alanlarda belediye ekiplerimizce vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır."İl Müftülüğünce belediye arkası açık otopark, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar semt pazar yerlerinin yanı sıra El Kuddus, Hacı Şerife Pelit, Kardeşler, Ömer Halisdemir (üniversite),Ensar, Fatih Sultan Mehmet, Hanım, Alaaddin, Hz. Hasan ve Rasih Şahap Bayatlı camileri ibadete açılacak yerler olarak belirlendi.