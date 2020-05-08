Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala "Camiler ibadete ne zaman açılacak?" sorusu müslüman vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bakanlık'tan izin çıkarsa bayram namazı için müslüman alemi ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki Bayram'da camiler açık olacak mı? İşte cevabı...

CAMİLER İBADETE NE ZAMAN AÇIKLACAK?

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk etapta kapatılan yerler arasında bulunan camiler için ise ilk etapta Cuma namazları topluca kılınacak. Cami dışında kılınması planlanan cemaatle namaz, eğer her şey yolunda giderse 12 Haziran'da başlayacak.