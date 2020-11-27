İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele amacıyla yayınlandığı genelgeyle yeni korona virüs tedbirleri uygulanmaya başlamış oldu. Cuma günü ve cuma namazı konusunda bir kısıtla olup olmadığı merak ediliyor. Camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı? 65 yaş üstü cuma namazına gidebilir mi?

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Yeni korona virüs tedbirleri camilerin durumuyla ilgili bir kısıtlama içermiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı korona virüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilere ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi. 27 Kasım Cuma günü camiler açık olacak ve sosyal mesafe kurallarına göre cuma namazı kılınabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.