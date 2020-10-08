"O BANA İLHAM VERİYOR"

Cindirella'yı çok sevdiğini belirten Camila Cabello, "O bana ilham veriyor. İyi olan her şeye, aşka, hayallere inandığı sihirli bir dünyada yaşıyor ve ben de olabildiğim kadar öyle olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.