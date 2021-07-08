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Camila Cabello kendini spora verdi - Magazin haberleri

Camila Cabello kendini spora verdi

Kendisi gibi şarkıcı ve söz yazarı olan Shawn Mendes ile aşk yaşayan Camila Cabello, kendini spora verdi. Los Angeles sıcağına aldırış etmeyen Cabello, önceki gün tempolu bir şekilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı

08.07.2021 - 18:11 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Son yıllarda dış görünüşe olan bakış açısı keskin bir değişim geçirmiş olsa da gösteri dünyasının kadın ünlülerine yönelik bu baskı devam ediyor. Eleştirilere maruz kalan isimler arasında şarkıcı Camila Cabello da yer alıyor.

    Cabello, dolgun fiziği yüzünden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından acımasızca eleştirildi.

  • Camila Cabello, takipçileri tarafından, "Sağlıklı bir bedene sahip, abartılı bir şekilde zayıf değil" diye nitelendirilirken, 24 yaşındaki şarkıcının kilo vermesi gerektiğini söyleyenler de oldu.

  • YÜRÜYÜŞ YAPTI

    Camila Cabello, eleştirileri dikkate almış olmalı ki geçtiğimiz gün Los Angeles sıcağına aldırış etmeden yürüyüş yaparken görüntülendi.

  • Cabello, spor kıyafetleri ve elinde su şişesiyle sokaklarda tempolu bir şekilde yürüdü. Ünlü şarkıcıya, annesi Sinuhe Estrabao'nun da eşlik ettiği görüldü.

  • "ZALİMCE!"

    Camila Cabello, geçtiğimiz ay tatil pozları nedeniyle sosyal medya hesabından kendisine yapılan eleştirilere yanıt vermişti. Cabello, kötü yorumlara doğrudan değinmese de hayranlarının bu konudaki desteğine teşekkür etmişti.

    Instagram hesabından paylaşımda bulunan Camila Cabello, "Dün ve bugün gösterdiğiniz sevgiye ve desteğe teşekkür ederim" diye yazmıştı. Hayranları, Cabello'ya yönelik bu eleştirileri "zalimce" diye nitelendirmişti.

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