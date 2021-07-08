"REDDEDİLME KORKUSU YAŞADIM"

Shawn Mendes, "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor. Tam 5 yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım" demişti.

Şarkıcı, bu kadar uzun süre beklemesinin nedenini ise Cabello tarafından reddedilme korkusu olduğunu belirtmişti.

Shawn Mendes, o dönemlerde sevgilisine duyduğu aşkı açıklamaya kendini hazır hissetmek için beş yıl ısınma süresi geçirdiğini de espirili bir dille anlatmıştı.