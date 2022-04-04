"BASININ BULAMAYACAĞI YERE GİDİYORUM"

Camila Cabello, toplumun kadın bedeniyle ilgili bakış açısının ve görüşlerinin kendisini fazlasıyla etkilediğini belirterek, "Sadece bedensel görüntüye odaklanıp, üstelik ruh sağlığının bundan zarar görmesine neden olup nasıl sağlıktan söz edebilirsiniz, hayattan nasıl zevk alabilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

Cabello paylaşımını, "Şimdi basının beni bulamayacağı yere, havuza gideceğim. Ama çalılıkların arasına bile saklanıyorlar ve yoruldum." sözleriyle tamamladı.