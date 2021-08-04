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Camila Cabello: Kadınların desteğini hissediyorum - Magazin haberleri

Camila Cabello: Kadınların desteğini hissediyorum

Bedeniyle ilgili eleştirilere yanıt vermeye devam eden Kübalı şarkıcı Camilla Cabello, gösteri dünyasının ölçülerinin üzerinde olan karın bölgesini Instagram'dan gözler önüne serdi. Bu paylaşımı yapmasının ardından özgürleştiğini ifade eden Cabello, kadınların desteğini arkasında hissettiğini de sözlerine ekledi

04.08.2021 - 14:46 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Son yıllarda dış görünüşe olan bakış açısı keskin bir değişim geçirmiş olsa da gösteri dünyasının kadın ünlülerine yönelik bu baskı devam ediyor. Eleştirilere maruz kalan isimler arasında şarkıcı Camila Cabello da yer alıyor.

  • ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

    Geçtiğimiz ay sevgilisi Shawn Mendes ile birlikte gittiği plajda bikinisiyle görüntülenen ve dolgun hatları yüzünden eleştiri konusu olan Camila Cabello, eleştirilere yanıt verdi.

    Günlük sporunu yaptıktan sonra aracında giderken çekilen anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Cabello, gösteri dünyasının ölçülerinin üzerinde olan karın bölgesini gözler önüne serdi.

  • "ÖZGÜRLEŞTİM"

    Şarkıcı, bu videoyu çekmenin ve oturunca dışarı doğru taşan karın bölgesini göstermenin "kendisini özgürleştirdiğini" ifade etti. Bu gönderiyi paylaşmasının ardından "The Kyle and Jackie O Show" adlı sohbet yayınına konuk olan Camila Cabello, "Genç kızlar için iyi bir örnek" olarak nitelendirildi.

  • "KADINLARIN DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUM"

    Bu videolar sayesinde kadınların desteğini arkasında hissettiğini de sözlerine ekleyen Cabello, "Havaalanında yanıma gelip, 'Bedensel olumlamayla ilgili videolarını çok beğeniyorum." diyen kadınlara rastladığını anlattı.

    Genç şarkıcı, bu yaklaşımın kendisini "özgürleşmiş" hissettirdiğini de sözlerine ekledi.

  • "ÇATLAKLARIMIZ VAR"

    Dolgun fiziği yüzünden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından acımasızca eleştirilen Cabello, isyan etmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Bizler normal kadınlarız. Kıvrımlarımız, çatlaklarımız ve göbeğimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

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