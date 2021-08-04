"ÖZGÜRLEŞTİM"

Şarkıcı, bu videoyu çekmenin ve oturunca dışarı doğru taşan karın bölgesini göstermenin "kendisini özgürleştirdiğini" ifade etti. Bu gönderiyi paylaşmasının ardından "The Kyle and Jackie O Show" adlı sohbet yayınına konuk olan Camila Cabello, "Genç kızlar için iyi bir örnek" olarak nitelendirildi.