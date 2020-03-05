Şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello, 23. yaşını sosyal medyadan paylaştığı bir selfie ile kutladı. Büyük harflerle, “Bugün benim doğum günüm!” diye yazan Kübalı şarkıcı, tüm sevenlerine iyi dilekleri için teşekkür etti.

Cabello, sözlerine iyilik çağrısıyla devam etti:

Savaşın ortasında kalanların yaşadıkları karşısında üzüldüğünü belirten genç yıldız, “Suriye’de yaşanan en kötü insanlık kriziyle ilgili dikkatinizi çekmek istiyorum. İdlib’de yaşananlar nedeniyle 950 bin kişi evlerinden sadece kıyafetleriyle kaçmak zorunda kaldı. Çoğunluğu çocuklardan oluşuyor. Şimdiyse dondurucu havada kamplarda yaşıyorlar. Aileler bombalardan ya da soğuklardan ölmek arasında bir seçim yapmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.

Cabello, dramın son bulması için hayranlarından doğum günü hediyesi olarak Save the Children derneğine bağış yapmalarını istedi.