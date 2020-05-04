Instagram’da video paylaşan DiCaprio, “Kısa bir süre önce #AmericasFoodFund'u, (Amerika’nın Yiyecek Fonu) ihtiyaç duyan her ailenin bu kritik zamanda yemeğe erişmesini sağlamak için başlattık. En savunmasız topluluklarımızın desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden #AllinChallenge konusunda bize yardım etmenizi istiyoruz” demişti.

DiCaprio ayrıca, “Robert ve ben Martin Scorsese’nin yönettiği Killers of the Flower Moon adlı yeni filmde oynuyoruz. Size bir rol teklif ediyoruz, üçümüzle sette bir günü geçirme ve galaya birlikte katılma şansı” ifadesini kullanmıştı.