Son yıllarda dış görünüşe olan bakış açısı keskin bir değişim geçirmiş olsa da gösteri dünyasının kadın ünlülerine yönelik bu baskı devam ediyor. Eleştirilere maruz kalan isimler arasında şarkıcı Camila Cabello da yer alıyor.

"ÇATLAKLARIMIZ VAR"

Dolgun fiziği yüzünden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından acımasızca eleştirilen Cabello, isyan etti. Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Bizler normal kadınlarız. Kıvrımlarımız, çatlaklarımız ve göbeğimiz var." ifadelerini kullandı.