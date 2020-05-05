Camiden kablo çalmaya çalışan kişi yakalandı - AYDIN

Yeni Mahallede bulunan Hacı Ethem Camisinin bahçesinde bulunan kabloları kerpetenle kesen bir kişiyi farkeden vatandaşlar polise haber verdi.Olay yerine gelen bekçi ve polis ekiplerini gören şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı.Hakkında hırsızlık suçundan çok sayıda kayıt bulunduğu tespit edilen İsmet İ, gözaltına alındı.

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