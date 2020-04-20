Camide kurulan "Hayır Çarşısı" ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

AA

Çelik, yardımseverlerin desteğiyle kurulan Hasanpaşa'daki caminin avlusundaki Hayır Çarşısı'nda, yüzlerce ailenin gıda ve temizlik malzemesi ihtiyacını karşılıyor.

Yardıma ihtiyacı olan birçok insanın yüzünü güldüren Mitat Çelik, AA muhabirine, çarşının kuruluş amacını ve faaliyetlerini anlattı.

Çelik, "İyilik üzerine olun, iyilikte yardımlaşın" düsturuyla yola çıkarak hayırseverlerin desteğiyle Hayır Çarşısı'nı 3 günde kurduğunu söyledi.

Ramazan ayının da yaklaşmasıyla ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunduğunu dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Çarşıya giren ihtiyaç sahipleri ilk anda raflarımıza bakıyorlar. Ne ihtiyaçları varsa süt lazımsa sütünü, nohut lazımsa nohutunu, kuru fasülyesini, ununu canı ne istiyorsa ihtiyacı olduğu kadarını alıyor. Sadaka kültürü misali ne lazımsa onu oradan alan dostlarımızı biz buradan yolcu ediyoruz. Hayır Çarşısı ramazan ayında da hizmete devam edecek."

- "65 yaş üstü vatandaşların evlerine hizmet"

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini de aldıklarını dile getiren Çelik, "Devletimizin aldığı karar gereği sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü dostlarımız bize telefonla ulaşıp ihtiyaçlarını yazdırıyor. Biz de Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı olarak onların ihtiyaçlarını hazırlayıp poşetle evlerine kadar götürüp ikram ediyoruz." diye konuştu.