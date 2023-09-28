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Sosyal medyada, camide içki şişeli fotoğraf paylaşan S.Y.Ö. (19) hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 16 Eylül 2023 tarihinde bir sosyal medya platformunda "kondopolos" rumuzlu kullanıcı tarafından camide içki kullanıldığı şeklinde paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığına değinildi. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin saat 13.30'da cami bahçesine giriş yaptığı, yaklaşık 55 dakika caminin bahçesinde bulunan bankta oturduğu, saat 14.48'de ise elinde bir spor çanta ile caminin içerisine girdiği, içeride kameranın açısından çıkarak sosyal medya için fotoğraf çektiği tespit edildi.

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"ÜZERİNE OTURMAK İSTERSEN KURAN'I KERİM DE VAR" Yapılan incelemede şüphelinin aynı hesap üzerinden yaptığı farklı bir paylaşımda, "Anadolu yakasında olsan yardımcı olurdum. Maltepe Cevizli'de bir tanıdığım var. Apartman komple onların. En alt daire dergah olarak kullanılıyor. Cuma günleri hariç komple boş. Tuvalet, minder, masa falan var. Üzerine oturmak istersen Kuran'ı Kerim'de var. Gelebilirsen bir sorarım kendisine. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Birkaç kere sarhoş olduğumda eve dönemediğim için orada kalmıştım" dediğine yer verildi. "O GÜN ALKOL DAVRANIŞLARIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ" Şüphelinin S.Y.Ö. savunmasında ise, "Söz konusu hesap bana aittir. Olay günü hesabı kapatıp paylaşımı sildim. Söz konusu fotoğrafı da ben paylaştım. Arkadaşım Yusuf'la parkta alkol aldım, Yusuf almadı. Aramızda sohbet ederken din konusunda tartışma oldu. Sonra ayrıldık. Ben camiye gittim, avlusunda otururken votka şişesini çıkarıp içtim. Oturmaya devam ederken sosyal medyada geziniyordum, C.D.K. isimli şahsın videosunu izlerken ben de votkayla camide fotoğraf çektim. Amacım mizah yapmaktı. Çok pişmanım, dinle dalga geçmek gibi bir amacım yoktu. Ailem namazında niyazında olan insanlardır. O gün alkol davranışlarımı olumsuz etkiledi. Normalde bu paylaşımı yapacak biri değilim" dedi.

SAVCI: TÜRK TOPLUMU HAKİM OLDUĞU COĞRAFYALARDA HOŞGÖRÜSÜ VE YARDIMSEVERLİĞİ İLE TANINAN BİR MİLLETTİR Cumhuriyet Savcısı İsmail Teker dosya kapsamında yaptığı değerlendirmede, "şüphelinin soruşturmaya konu her iki paylaşımın niteliği itibariyle benzer mahiyette olduğu, bu hususlara ilişkin harici bir değerlendirme yapmak gerekirse Türk toplumu hakim olduğu coğrafyalarda hoşgörüsü ve yardımseverliği ile tanınan bir millettir. Geçmişten bu güne Türk toplumunun temel değerleri içerisine yer alan örf, adet, din, dil, gelenek ve görenekler toplumun manevi değerlerini oluşturur. Manevi değerler geçmiş nesillerden günümüze saygı ve hoşgörü ile aktarılan ve toplumu bir arada tutmaya yarayan değerler bütünüdür. Şüphelinin soruşturmaya konu olayda belirtilen hususlara yönelik eylemi ile farklı tarihteki paylaşımlarının aniden gelişen bir olay gibi değerlendirilemeyeceği, daha önce de benzer mahiyette yapmış olduğu paylaşımı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceği" değerlendirilmesinde bulundu. 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ İddianamede şüpheli S.Y.Ö. hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.