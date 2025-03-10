Camide doğum yapan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı
Mersin'de bir camideki vaaz kürsüsünün altında doğum yapan kedi ile 3 yavrusu, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı
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Merkez Toroslar ilçesi Hz. Hamza Camisi'ndeki vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan kedi ve 3 yavrusu için ibadethanenin avlusuna kulübe konuldu.
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Bir süre burada beslenen kediler, tekrar vaaz kürsüsünün altına saklanmaları üzerine Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
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Veterinerlerin yakından ilgilendiği kediler, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne kedi ve yavruları, bakım sürecinin ardından sahiplendirilecek.
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İLK ETAPTA DOĞAL YAŞAM ALANLARI BOZULMAMAYA ÇALIŞILDI
Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Hünkar Yıkılmaz, kedilerin yavrulama sürecinde genellikle sessiz ve karanlık ortam arayışına girdiklerini söyledi.
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Kediler hakkında bilgi almak için camiye ekip yönlendirildiğini anlatan Yıkılmaz, şunları kaydetti:
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"Yerinde yapılan kontrol ve çekilen fotoğraflarda şartların çok iyi olmadığı düşüncesiyle kedi kulübesi, yaş ve kuru mama ile su kabı gönderdik. Orada daha rahat şekilde yaşamalarını sağlamaya çalıştık.
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Anne kedi yavrularını tekrar doğum yaptığı vaaz kürsüsünün altına götürdü. Bunun üzerine sıkıntılı anlar yaşamaması açısından dün akşam itibarıyla kedimizi ve yavrularını hayvan bakımevimize getirip koruma altına aldık."
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