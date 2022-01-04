Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının basın toplantısı gerçekleştirildi.

Müsabakaya ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda düzenlenen toplantıya, iki takımın teknik sorumluları ile kaptanları katıldı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, yaptığı açıklamada, "Yarın tüm gücümüzle Beşiktaş'ın müzesine bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz. Bu kupanın ilk kazananıyız. Yarın maç bittiğinde kupayı bütün camiamıza hediye etmek istiyoruz. Dünya Kupası'nın oynanacağı bir ülkede olmak çok farklı bir tecrübe. Bunun güzel taraflarını yaşamaya çalışacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada birçok oyuncusundan faydalanamayacağının hatırlatılması üzerine Karaveli, şu görüşlerini aktardı:

"Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Onu takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul'da bırakmamızın sebebi, diğerlerini korumak. Vaka sayıları dünyada çok yükselmeye başladı. Türkiye'de de sayılar hızla yükseliyor. Bundan nasibimizi aldık. Sadece oyuncuların sağlıkları açısından endişe duyuyoruz. Oyunla ilgili endişe yaratmıyor. Beşiktaş futbolcu kadrosu bir bütündür. Oyuncular sahada birbirlerini aratmayacak şekilde oynar."

Eksik futbolcuların fazlalığı nedeniyle genç takımdan kadroya dahil ettikleri isimlere şans vereceklerini vurgulayan Önder Karaveli, "Genç oyuncularımızı aramıza kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri yükseliyor. Onlar adına harika bir şans. Bu şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Plan dahilinde sahada olacaklar. Sayıyı tamamlamak için değil hak ettikleri için buradalar. Sahada bu takımın değerli birer parçası olacaklardır." şeklinde görüş belirtti.

Önder Karaveli, "Her maç, 'Bir sonraki maç burada olacak mıyım acaba?' diye maça çıkıyor musunuz? Bu size nasıl bir duygu yaşatıyor? İmza atmadığınız için yapamadıklarınız var mı?" şeklindeki bir soruya, "Bunu hiç düşünmüyorum. Beşiktaş ile sözleşmem var. Hangi pozisyonda kulübün içinde kalacağımı hiç önemsemediğimi defalarca söyledim. Kulübün değerli bir parçası olarak ülke futbolu için devam edeceğimden dolayı bunu hiç düşünmedim. Son derece rahatım." cevabını verdi.

Son olarak Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile ilgili de görüşlerini aktaran Karaveli, "Takımla ve şansımla ilgili güzel şeyler söyledi. Ona çok teşekkür ediyorum. Onu futbolculuk kariyerinde keyifle seyrettim. Antalyaspor ile ortaya koyduğu durumun fark yarattığını ve oyuncuları geliştirdiğini gözlemleyebiliyorum. Tecrübelerini Türkiye'deki oyunculara katacağına inanıyorum. Umarım antrenörlük yolu son derece açık olur." diye konuştu.

ATIBA: SAHADAN ZAFERLE AYRILMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Atiba Hutchinson, yarın sahadan galip ayrılarak yeni yılın ilk kupasını kazanmak istediklerini aktardı.

Antalyaspor'un kaliteli bir takım olduğunu belirten Kanadalı futbolcu, "Önemli bir maç olacak. Antalyaspor gibi iyi futbol oynayan bir takıma karşı etkili performans sergileyip, sahadan zaferle ayrılmak istiyoruz. Bu galibiyeti elde etmek için sahada her şeyimizi vereceğiz. Umarım yeni yılın ilk kupasını biz kazanırız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 vakaları nedeniyle iki takımdan birçok oyuncunun yarın forma giyemeyecek olmasıyla ilgili Hutchinson, "Çok zor bir durum. Bütün dünya bundan muzdarip. Bizler de profesyonel olmak zorundayız. Umuyorum bu süreçten bir an önce kurtuluruz ve herkes sağlığını kavuşur." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli oyuncu, "Sportif direktör olarak ikinci yarıya başlamak ister misiniz?" sorusuna ise, "Yarın önemli bir maçımız var. Sezonun geri kalanında takımıma faydalı olmak istiyorum. Şu anda tek söyleyebileceğim bu. Gelecek için zamanı geldiğinde düşünürüm." yanıtını verdi.

GROENENDIJK: TARİHİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, yarınki maçın kendileri için önemine dikkati çekti.

Süper Kupa'da ilk kez mücadele edeceklerini hatırlatan Groenendijk, "Tarihi bir maça çıkacağız. İlk defa bu kupayı kazanma fırsatını yakaladık. Bu kupayı kazanarak kulübü ve taraftarları gururlandırmak istiyoruz. Oyuncuların isteğinden ve mücadelesinden son derece memnunuz. Umarım yarın bunu sahaya yansıtırız. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine karşı oynayacağız. Skor ne olursa olsun iyi bir futbol izlettirmeyi ve kupaya uzanan tarafın Antalyaspor olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı, Turkcell Süper Kupa müsabakasının Katar'da oynanması hakkında, "Futbola odaklandık. Nerede oynadığımızın önemi yok. Doha'da olmak güzel bir duygu. Çok güzel bir tecrübe olacak. Gösterilen misafirperverlik için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ÖZMERT: ÇOK HEYECANLIYIZ

Fraport TAV Antalyaspor'un takım kaptanı Hakan Özmert, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve kupayı kazanmayı çok istediklerini dile getirdi.

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirten Özmert, "Çok istekliyiz. İnşallah bu isteğimizi sahaya yansıtırız. Çok heyecanlıyız. İnşallah sonunda bu kupaya uzanırız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 vakalarından dolayı birçok oyuncunun yarın sahada yer alamayacak olmasıyla ilgili ise deneyimli futbolcu, "Bizim açımızdan zor oluyor. Hepimizin sorumlulukları var. Maçlara hazırlanırken kendimizi korumamız gerekiyor. Son günlerde tekrar artış oldu. Etkileniyoruz ve üzülüyoruz. Ancak profesyoneliz ve en iyi şartlarda işimizi yapmaya devam ediyoruz. Umarım bu günler geçer ve eski günlerimize kavuşuruz." diyerek sözlerini tamamladı.