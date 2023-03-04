Camiadan Ahmet Ağaoğlu´na duygusal veda

Kulübün altyapısından yetişip, Ağaoğlu döneminde A takımda kendisini daha fazla gösterme şansı bularak kaptanlığa yükselen Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabında duygusal bir veda mesajı paylaştı. Çakır, "Hayatım boyunca unutamayacağım, tarihe geçen zaferlerimizde başımızda zaten büyük bir lider, bazen güçlü bir ağabey oldunuz. Tüm şehir ve camia adına size ne kadar teşekkür etsek azdır. Umarım yaşantınız yine başarılar ve huzur dolu günlerle geçer. Her şey için sağolun Şampiyon Başkanım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig´de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen aynı başarıyı sürdüremeyen Trabzonspor´da, borçların ödenememesi ve kötü saha sonuçları kulübü kongreye sürükledi. Yönetim kurulundaki fikir ayrılıklarının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınan kulüpte Başkan Ahmet Ağaoğlu´nun istifası gündeme oturdu. İstifasıyla kamuoyunu şaşkına çeviren Ağaoğlu´na futbolcuların yanı sıra taraftar grupları ve sevenleri sosyal medya paylaşımlarıyla veda ediyor.

Ağaoğlu'na bordo mavili futbolcu Hüseyin Türkmen de, duygu dolu sözlerle veda etti. Türkmen, sosyal medya hesabından, "5 sene önce futbol kariyerimin başındayken ve küçük bir çocukken yollarımız kesişti. Bana hem ağabeylik, hem babalık yaptınız. Nikah şahidimdiniz. Birlikte çok iyi günlerimiz oldu. Bu 5 seneye çok büyük başarılar ve mutluluklar sığdırdık. Kazanılmış 4 kupamız var. Artık Trabzonspor efsanesisiniz. Üzerimde çok emeğiniz var. Her şey için teşekkür ederim" notunu paylaştı.

BAKASETAS: İKİNCİ BİR BABA GİBİYDİN

Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas, sosyal medya hesabında, "Beni Trabzonspor´a götürmek için her şeyi yaptın. İkinci bir baba gibiydin, ihtiyacım olduğunda bana her zaman yardım etmeye istekliydin. Sen harika bir insansın. Çok teşekkürler başkan" sözleriyle Ağaoğlu´na veda etti.

DORUKHAN: SÖZ VERDİK, TUTTUK

Dorukhan Toköz, göreve geldiğinde camiaya 4 yıl sonrası için şampiyonluk sözünü anımsattığı Ahmet Ağaoğlu´na, "Söz verdik, tuttuk. Seni seviyorum. Hakkını helal et başkanım" sözleriyle veda etti.

Ahmet Ağaoğlu döneminde A takıma yükselen Serkan Asan da, "Emekleriniz için çok teşekkürler, her şey gönlünüzce olsun başkanım" mesajını paylaştı.

Takımın diğer Yunan oyuncusu Siopis da, "Her şey için teşekkürler Başkan" ifadesini kullandı.

Ağaoğlu ile sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Yusuf Yazıcı ise, "Her şey için teşekkürler başkanım" mesajını yayınladı.