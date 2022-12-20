Olay, saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Avan ile arkadaşı H.K., camide ayrı ayrı tuvaletlere girip, iddiaya göre uyuşturucu kullandı.

Cami görevlisi, uzun süre dışarı çıkmayan iki arkadaşı fark edip kapılara vurdu. H.K.'nin bulunduğu tuvaletten ses geldiğini duyan görevli, diğer tuvaletten ses alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin kapıyı açıp çıkardığı Avan'ın sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. Polis, H.K.'nin ifadesine başvurdu. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal Avan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.