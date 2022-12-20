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Uyuşturucu iddiası! Antalya'da bir genç cami tuvaletinde ölü bulundu

Antalya'da Kemal Avan, cami tuvaletinden uzun süre çıkmayınca görevli tarafından yapılan ihbarla olay yerine gelen ekiplerce ölü bulundu. Avan'ın uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, ayrı tuvalette olan arkadaşının ifadesine başvuruldu

Giriş: 20.12.2022 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
Cami tuvaletinde ölü bulundu! Uyuşturucu iddiası - Haberler
DHA

Antalya'da, cami tuvaletinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Kemal Avan (30), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Avan ile arkadaşı H.K., camide ayrı ayrı tuvaletlere girip, iddiaya göre uyuşturucu kullandı.

GÖREVLİ SES GELMEYİNCE İHBARDA BULUNDU

Cami görevlisi, uzun süre dışarı çıkmayan iki arkadaşı fark edip kapılara vurdu. H.K.'nin bulunduğu tuvaletten ses geldiğini duyan görevli, diğer tuvaletten ses alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİBİNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Arkadaşı H.K.'nin ifadesi alındı.
Arkadaşı H.K.'nin ifadesi alındı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin kapıyı açıp çıkardığı Avan'ın sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. Polis, H.K.'nin ifadesine başvurdu. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal Avan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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