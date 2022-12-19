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Abdest almak için geldiği cami lavabosu girişinde silahla vuruldu

Malatya'da bir kişi, abdest almak için geldiği caminin lavabosuna girerken silahlı saldırıya uğradı. Ticari taksi içerisinden ateş açan kişi olay yerinden kaçtı. Yaralı hastanede tedavi altına alındı

Giriş: 19.12.2022 - 18:58 | Güncelleme: ABONE OL
Cami lavabosu girişinde silahla vuruldu
Cami lavabosu girişinde silahla vuruldu
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İHA

Malatya'da M.E. (32), cami lavabosu girişinde silahla vuruldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Özer Sokak'a gelen bir ticari araç içerisindeki kişi, caminin lavabosuna abdest almak için girdiği öğrenilen M.E.'ye tabancayla ateş açtı.

Olayda sağ bacağına kurşun isabet alan M.E. yaralandı. Saldırganın aynı taksi ile kaçtığı olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.Y.'nin olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra Yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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