Cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı

AA

Düzce'de Arapçiftliği Camisi'nin kubbesinde her yıl yuva yaparak burada yavrularını büyüten leyleğin yaklaşık 1 haftadır gelmediğini gören çevre sakinleri, durumu Düzce Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

AA'nın haberine göre merdivenli araçla caminin kubbesine çıkan ekipler, 3 leylek yavrusunu yuvadan indirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Veteriner klinikte yapılan incelemede aç ve bitkin oldukları anlaşılan yavrular, bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Elektrik tellerine takılan anne leyleğin ise akıma kapılarak öldüğü belirlendi.