15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün 15:42'de meydana gelen olay sonrası zemine uzun ve kalın ebatta çok sayıda tahta düştü. AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları kesintisiz devam ederken, bir yandan da tahtalar çıkarılıyor.
Ekipler iş makineleri ve testerelerle uzun tahtaları keserek taşınmaya uygun hale getiriyor. Daha sonra ise tahtalar elden ele verilerek içeriden çıkarılarak, kamyonlara yükleniyor.
250 KİŞİLİK EKİP SAHADA
Aralarında AFAD, UMKE, inşaat işçisi, AKUT ve kentteki itfaiye personellerinin bulunduğu yaklaşık 250 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalara, arama kurtarma köpekleri, termal kameralar ve dronelerle de destek veriliyor.Bu arada, inşaat içerisindeki farklı bir iskelenin de yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle bölgede tedbir alındı.
Arama kurtarma ekipleri inşaattan çıkartıldıktan sonra iskelenin bazı bölümleri sökülerek tehlike oluşturması engellendi.
Bu arada, caminin kubbe bölümünde başlatılması planlanan çalışmalar öncesi yapılan inceleme sırasında olayın meydana geldiği öğrenildi.
Yaklaşık 20 saati geride bırakan çalışmalar sürerken, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Korkut Küçükcan'ın ailesinin de bekleyişi sürüyor.
Olay yerine gelen Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da Küçükcan'ın ailesiyle görüştü.
GÖRGÜ TANIĞI YAŞADIKLARINI ANLATTI
Olayın görgü tanığı olan ve ikinci çökme sırasında hafif yaralanan 16 yaşındaki Ahmet Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün okul çıkışında arkadaşıyla inşaatın yakınlarından geçtikleri sırada içeriden çökme sesleri geldiğini duyduklarını ve yardımcı olabilmek için bölgeye koştuklarını söyledi.
Arkadaşıyla inşaatın kapısını kırarak içeri girdiklerini ve yardım edebilmek için seslendiklerini anlatan Kurt, bu sırada Korkut Küçükcan olduğunu düşündükleri bir kişiyi gördüklerini ifade etti.
Kurt, olay anını şöyle anlattı:
"İçeriye girdik arkadaşımla seslendik 'Kimse var mı' diye. Biri ses verdi. Oraya doğru gittik üzerinde siyah kıyafet olan birini gördük. Adamın elinden tuttuk yukarıya çekmeye çalıştık. 'Abi bir şeyin var mı' dedik. Ses vermedi. Gözünü kapattı. Gözünden bir damla yaş geldiğini gördüm. 'Yasin sen elinden tut ben de seni çekeceğim' dedim. Çektiğimiz sırada ikinci göçük meydana geldi. Yukarıdan üzerimize tahtalar düştü. Altında kaldık. Daha büyük tahtalar düşmeye başladı. O sırada bir ağabey bizi dışarıya çıkardı. Sonra ambulanslar gelip bizi götürdü."
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