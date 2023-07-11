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        Fabrikada çalıştırmak için camiden eleman anonsu

        Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, çalıştıracak eleman bulmakta zorlandıklarını iddia ederek, Kahramankazan'daki fabrikada çalıştırmak üzere ilçedeki camilerin hoparlöründen anons yaptırdığını söyledi. Ardıç, Suriyelilerin gönderilmesi halinde birçok ilde çok ciddi işçi sıkıntısı yaşanacağını savundu.

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 11.07.2023 - 07:50
        Cami hoparlöründen eleman anonsu
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        Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bir grup gazeteci ile sohbetinde Başkentli sanayicilerin sorunlarını dile getirdi. Sohbete Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan ile ASO tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt da katıldı.

        Nitelikli işgücü açığına dikkat çeken Ardıç, bu kişiler için kullanılan “ara eleman” ifadesini doğru bulmadıklarını, onun yerine “uygulayıcı eleman” veya “aranan eleman” ifadesinin kullanılması gerektiğini söyledi. Kahramankazan’daki fabrikada çalıştıracak eleman bulamadığını, hemen 50 işçiye ihtiyacı olduğunu kaydeden Ardıç, eleman aramak için ilçedeki camilerin hoparlörlerinde anons yaptırmak zorunda kaldığını anlattı. Ardıç, Ankara’da her alanda “uygulayıcı elemana” ihtiyaç olduğunu ifade etti.

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        İşyerlerinde bir kişi dahi Suriyeli olmadığını, asgari ücretli işçi çalıştırmadığını, ASO üyelerinde de olmadığını belirten Ardıç, bununla birlikte, Suriyelilerin Türkiye’den gönderilmesi durumunda birçok ilde sanayide çok ciddi sıkıntı yaşanacağını savundu. Suriyelilerin sanayide, Afganların da tarımda çalıştıklarını kaydeden Ardıç, göçmenlerin çalıştırılması ve kayda alınması için acilen Göç Bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi. Beş yıldır aynı işyerinde çalışan, ailesi burada yaşayanların diğerlerinden ayrılması gerektiğini savunan Ardıç, göç politikası olursa göçmenlerin kayıt altına alınmasının da kolaylaşacağını dile getirdi.

        Seyit Ardıç, yıllardır tıraş olduğu berberinin Finlandiya’ya gideceğini, çalışma başvurusu üzerine Finlandiya Büyükelçiliğinin davet ederek mülakat yaptığını, “Yetenekli, dil öğrenmeye yatkın” raporu üzerine bu ülkede çalışmasının uygun görüldüğünü anlattı. Türkiye’nin de istihdamda ihtiyaç duyulan göçmenleri aynı şekilde seçmesi gerektiğini savundu.

        JAPON MÜŞTERİYE KAPADOKYA VAADİYLE DAVET

        Seyit Ardıç, Ankaralı iş insanlarının en büyük sorunlarından birinin uluslararası doğrudan uçuşlar olduğunu söyledi. Kışın sadece 9 ülkeye doğrudan uçuş yapılabildiğini, bunlar da gece yarılarına denk geldiği için Ankaralı iş insanlarının hayatının yollarda geçtiğini belirtti. Japon müşterisini Ankara’ya getirebilmek için Kapadokya gezisi taahhüt etmek zorunda kaldığını ifade eden Ardıç, Ankara’ya doğrudan uçuşların artırılmasının Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir gibi bölge illerini de rahatlatacağını dile getirdi.

        İş insanlarının vize sorununa da dikkat çeken Seyit Ardıç, bunun kredi sorununun bile önüne geçtiğini, özellikle Avrupa ülkelerine yaptıkları vize başvurularının yarısının reddedildiğini söyledi. Ardıç, sanayiciye ihracatçı ayrımı yapılmaksızın yeşil pasaport verilmesi gerektiğini belirtti.

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        #Ankara Sanayi Odası
        #Seyit Ardıç
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