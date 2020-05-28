Cami coşkusunu evlere taşıyan imam mahallelinin takdirini topluyor - KONYA

İlçeye bağlı yaklaşık 300 nüfuslu Saraypınar Mahallesi'ndeki camide, geçen yıl göreve başlayan imam Mehmet İğdeci, yaptığı çalışmalarla kısa sürede halkın sevgisine mazhar oldu.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle cemaate kapanan caminin hoparlöründen, ramazan ayında ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okuyan İğdeci, ramazanın ardından da bunu devam ettiriyor.Mahallenin tek camisinde, cemaatin özlemini gidermek için çeşitli aktiviteler de gerçekleştiren İğdeci, mahallelinin gönlünde adeta taht kurdu.- Çektiği kısa filmle sahabeyi anlatıyorEşi ve iki çocuğuyla çektiği kısa filmlerle, sahabe hayatından menkıbeleri canlandıran İğdeci, çektiği filmleri de sosyal platformlardan paylaşarak "evde kal" çağrısına uyanlara din hizmeti veriyor.İğdeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılmasıyla camide ibadete ara verildiğini hatırlattı.Cemaatin manevi boşluğa düşmemesi adına bazı çalışmalar planladığını anlatan İğdeci, şunları kaydetti:"Bunu nasıl doldururum, diye düşündüm. Söylediğim ilahilerle, okuduğumuz Kuran-ı Kerim ile onların cami özlemini dindirmeye çalıştım. Ramazan ayında ve sonrasında camiden uygulamamız devam edecek. İnsanların mutlu olduğunu ve sevdiğini görmek azmimi artırıyor. Sahabe hayatından menkıbeleri kısa kısa canlandırdım. Ailemle çektiğim bu videoları, sosyal medyadan paylaştım. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimize de WhatsApp üzerinden vaaz ve nasihatları yaptık. Bütün bu çalışmalarla vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalıştık."- "Ramazan ayında ilahilerle coşkuyu yaşadık"Mahalle sakinlerinden Ali Koç ise camiye olan özlemin arttığını dile getirdi.Tek camili mahallenin imamı İğdeci'nin çok sevildiğine dikkati çeken Koç, "Hocamız, camiler kapalı olduğu için güzel sesiyle bizleri mutlu etti. Hoparlörden bu güzel sesi dinlemek farklı oldu. Ramazan ayında ilahilerle coşkuyu yaşadık. Hocamızın yaptığı dualara da evimizden 'amin' dedik." diye konuştu.Mustafa Bağçeci de yaklaşık iki aydır mahalle ve sokakların ilahi ve Kur'an-ı Kerim sesleriyle yankılandığını belirterek, "Bir ramazan, zevkle ve güzellikle dinledik. Salgından dolayı içimiz mahzundu ama hocamız bize farklı ramazan yaşattı. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.
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